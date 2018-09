Juve-Bologna, niente ritiro per i bianconeri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente ritiro per la Juventus alla vigilia della gara contro il Bologna: visti i tanti impegni, secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Allegri avrebbe concesso una serata libera (ovviamente all'insegna della tranquillità) ai propri calciatori. Ultime su De Sciglio: il difensore recupera e potrebbe tornare in campo per la gara contro l'Udinese, ultima prima della sosta.