© foto di Federico De Luca

Insulti e minacce sui social. E' stato uno dei temi trattati da Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, durante l'Open Summit 2018 di StartupItalia: "Come si gestiscono insulti e minacce? Io purtroppo mi sono trovato spesso a leggere commenti di questo tipo, ma non gli do peso - riporta 'Ilbianconero.com' -. Quello che mi stupisce di più è che ce ne siano tanti. E mi chiedo cosa possiamo fare perché questo fenomeno diventi meno influente in questo mondo. Io provo a far passare messaggi positivi. Oggi i social network sono un canale di educazione, dobbiamo usarli nella maniera migliore, aiutando i ragazzi che a volte si sfogano all'interno dei social".