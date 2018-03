Juve, buone notizie in vista del Milan: Chiellini torna in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie per Massimiliano Allegri e i tifosi della Juventus: come riportato da Sky Sport 24, per la prima volta dal rientro dall'infortunio Giorgio Chiellini si è allenato col resto della squadra. Il difensore sta meglio e potrebbe tornare fra i convocati per la gara contro il Milan. Sono rientrati tutti i nazionali, si è allenato Khedira. Chiusura su Alex Sandro: difficile immaginare il brasiliano a disposizione contro il Milan.