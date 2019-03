© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus è in campo in vista della sfida contro il Napoli. Arrivano buone notizie sul fronte Cristiano Ronaldo che domenica sarà titolare con Mario Mandzukic e Paulo Dybala. Contro il Napoli Massimiliano Allegri si affiderà ai suoi titolarissimi e a centrocampo si rivedrà Miralem Pjanic che ha smaltito l'influenza. In mezzo al campo c'è un dubbio legato a Bentancur e Emre Can. Lo riporta tuttojuve.com.