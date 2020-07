Juve Campione, Barbano sul CorrSport: "Delizia e croce di un Cristiano"

"Delizia e croce di un Cristiano", è il titolo di questa mattina del commento di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport: "Un'impresa sportivamente storica, il nono scudetto di fila, arriva in un momento in cui la storia passa nella cruna stretta di una tragedia globale, la pandemia, che assedia, insieme con la vita, anche il calcio. E i tremila giorni da campione d'Italia della Juventus segnano una signoria che resta immobile mentre, tutto attorno, il mondo cambia. Però quest'impresa ha la forma mediocre di un successo stiracchiato, a cui si giunge dopo un campionato sofferto, segnato da molte cadute inattese, annebbiato da un'incertezza tattica che per tutta la stagione ha declinato la creatività in confusione. Per questo la gioia per il tricolore, che resta attaccato alla maglia bianconera come una calamita, convive con un bisogno di conferme a cui manca l'ultima parola. E' questa la fotografia dello scudetto di Ronaldo, l'autore ieri del gol vittoria e il più ingombrante degli eroi sportivi, delizia e croce di una squadra che vince ma continua a non piacere. Di questa controversa storia ci sono almeno due racconti possibili... Il primo ci interpella su cosa sarebbe stato il traballante primato bianconero senza i suoi 31 gol e 6 assist: CR7 è stato decisivo in molte occasioni... Ma c'è un secondo racconto, uguale e contrario, che mostra il lato oscuro del campione. Ci dice che Ronaldo gioca sempre dove vuole, e costringe Sarri ad andare... in analisi, e a reinventarsi come un tecnico motivatore di campioni che, negli ultimi trenta metri, decidono tutto da sé... Il successo finale non era perciò scontato, anche se sta intero nella superiore dotazione tecnica che la Juve esprime rispetto a tutte le altre sfidanti della stagione".