Celebrati anche Atalanta,Quagliarella e la rivelazione Zaniolo

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - La Panini ha realizzato 5 figurine extra della raccolta 'Calciatori 2018-2019'. Queste figurine sono destinate a completare il "Film del Campionato", la sezione speciale dell'album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall'inizio fino ai verdetti finali, tramite immagini spettacolari e le copertine de "La Gazzetta dello Sport". Le nuove figurine celebrano la Juventus "campione d'Inverno", attraverso la riproduzione della prima pagina della Rosea del 23 dicembre scorso dopo la vittoria sulla Roma, e l'attaccante bianconero Cristiano Ronaldo, come "miglior marcatore" della prima parte del campionato, per aver raggiunto il traguardo delle 14 reti. Figurine speciali anche per l'Atalanta come "miglior attacco", per l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella come "bomber inossidabile" e per il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo come "giovane rivelazione".