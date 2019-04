Juve campione, Jacobelli su Tuttosport: "Nella storia per sempre"

"Nella storia per sempre". È questo il titolo dell'editoriale di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, sulla vittoria dell'ottavo scudetto di fila da parte della Juventus: "L'infinito è il primo significato attribuito al numero otto, ma non bisogna essere esperti di numerologia per comprendere lo storico significato dell'ottavo scudetto consecutivo juventino".