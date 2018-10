Juve, chance Benatia dall'inizio. A centrocampo c'è Bentancur

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla probabile formazione della Juventus in vista della gara delle 18 contro il Genoa. In porta confermato Szczesny, al centro della difesa probabile l'impiego di Benatia. Sulla sinistra più Alex Sandro di De Sciglio, mentre a centrocampo Bentancur dovrebbe avere la meglio su Emre Can. Davanti, con Mandzukic e Ronaldo, spazio a Bernardeschi con il rientrante Douglas Costa inizialmente in panchina.