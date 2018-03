Juve, Chiellini ok col Real. Ma preoccupa l'infortunio di Alex Sandro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come detto grande spazio alla situazione di Giorgio Chiellini su Tuttosport. Il problema ai flessori che gli ha fatto lasciare Coverciano non preoccupa i bianconeri, col Real Madrid il difensore ci sarà. Ma a Vinovo è scattato l'allarme Alex Sandro che ieri ha lasciato il ritiro del Brasile. Anche per lui guaio muscolare, nella giornata di oggi saranno effettuati gli accertamenti del caso.