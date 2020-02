vedi letture

Juve, Chiellini punta l'Inter: il capitano spera di essere almeno in panchina

In attesa di capire se Juventus-Inter si giocherà a porte aperte o chiuse, Giorgio Chiellini spera di esserci. Ne scrive Tuttosport, che spiega come il capitano bianconero, ieri in tribuna a Lione dopo i 54 minuti giocati dall'inizio contro la SPAL, punti ad andare almeno in panchina nel derby d'Italia.