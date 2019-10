Juve, col Bologna più Higuain che Dybala. Ma non è escluso riposo CR7

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Più Gonzalo Higuain che Paulo Dybala per l'attacco della Juventus che sfiderà in casa il Bologna. Lo scrive Tuttosport, secondo cui però non è del tutto escluso che Maurizio Sarri decida di schierare entrambi gli argentini, concedendo un po' di riposo a Cristiano Ronaldo (ipotesi comunque complicata) dopo gli impegni col Portogallo. Calano le quotazioni di Douglas Costa titolare, con Federico Bernardeschi che dovrebbe essere confermato titolare alle spalle del tandem offensivo.