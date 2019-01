© foto di Insidefoto/Image Sport

La Juventus, con la vittoria ottenuta ieri in trasferta all'Olimpico, ha portato a 11 le lunghezze di vantaggio sul Napoli secondo in classifica. Un divario ampio, mai così netto nell'era dei tre punti; come riporta Opta, era successo solo un'altra volta che tra le prime due della classe ci fossero almeno 11 punti di differenza alla ventunesima giornata, ovvero nella stagione 2006-07.