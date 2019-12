Juve, con la Lazio anche per Lapo Elkann: era in coma dopo incidente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincere anche per Lapo Elkann. È quello che proverà a fare la Juventus in quel di Riyad. Il cugino di Andrea Agnelli, scrive Tuttosport, sarebbe voluto essere in Arabia Saudita per seguire la sfida di Supercoppa contro la Lazio, che guarderà invece alla tv dalla clinica svizzera dove è impegnato nella riabilitazione. Di recente, infatti, come ha raccontato lui stesso, Lapo è stato coinvolto in un grave incidente d'auto in Israele, dopo il quale è entrato in coma. Una vicenda di una decina di giorni fa, venuta alla luce soltanto nella giornata di ieri. Ora la paura è passata, la speranza di vedere vincere la Juve ovviamente no.