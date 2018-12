© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emre Can potrebbe tornare titolare in casa Juventus, nella partita di domani contro lo Young Boys. Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, Massimiliano Allegri sta infatti pensando a schierare sin dal primo minuto il centrocampista tedesco, al rientro dopo l'intervento alla tiroide. Maggiori novità, ovviamente, arriveranno dalla conferenza stampa del tecnico, in programma alle 18 e che potrete seguire in diretta testuale su TMW.