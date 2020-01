Juve, CR7 a segno per la prima volta nelle prime 4 gare dell'anno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi dava qualche mese fa Cristiano Ronaldo in declino è stato smentito dallo stesso giocatore portoghese in questo avvio di 2020. Il 7 della Juve, riporta OPTA, per la prima volta in carriera è andato a segno in ciascuna delle prime quattro gare di un singolo anno solare a livello di club in tutte le competizioni.