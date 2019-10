Attraverso il proprio profilo Twitter Cristiano Ronaldo ha voluto commentare la vittoria della sua Juventus contro l'Inter in quel di San Siro: "Prestazione tosta della squadra. Bello essere nuovamente in testa al campionato".

Very strong performance by the team! 💪

Great feeling to be on the top of the table again!👌#finoallafine #forzajuve #liveahead pic.twitter.com/bSi0g4f4zM

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 7, 2019