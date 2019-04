© foto di Imago/Image Sport

Numeri pazzeschi per Cristiano Ronaldo ai quarti di finale di Champions League. Come riportato dal Corriere dello Sport il portoghese è alla sua dodicesima edizione nella quale li ha giocati e non è mai stato eliminato: in 21 gare ha segnato 24 gol, 15 nelle sfide di ritorno. L'Ajax è avvisato.