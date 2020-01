© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è chi si riposa, c'è chi festeggia magari con un bicchiere di vino. E poi c'è Cristiano Ronaldo, che dopo la tripletta al Cagliari non si è fermato un attimo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il fuoriclasse portoghese della Juventus ha "festeggiato" l'hattrick con una bella seduta nella palestra personale, costruita a casa per potersi allenare sempre e comunque. Stretching e crioterapia, per mantenere la forma, e mantenersi sempre un po' più giovane di quanto non dica la carta d'identità.