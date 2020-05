Juve, CR7 investe 8mln di euro per la costruzione di una villa extra lusso da affittare

vedi letture

Anche in periodo di lockdown Cristiano Ronaldo oltre a tenersi in forma ha lavorato per far crescere il suo impero economico. Stando a quanto riportato dal Correio da Manha il fenomeno portoghese avrebbe acquistato un terreno di 10mila metri quadrati a Cascais, una città nei pressi di Lisbona, investendo circa 8 milioni di euro. Obiettivo? La costruzione di una villa extra lusso da affittare a tutti gli interessati in una delle zone più ricche e belle del Portogallo.