Juve, CR7 non vuole essere informato sulla questione Las Vegas

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Focus di Tuttosport su Cristiano Ronaldo in vista della ripresa del campionato. Il quotidiano spiega come il numero 7 bianconero non voglia farsi distrarre dalle accuse del caso Mayorga e ha chiesto ai suoi uomini di non informarlo più sulla questione Las Vegas: vuole concentrarsi sul campo e ha scelto di isolarsi per dare il massimo.