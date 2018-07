Juve-CR7, Vieri: "Se l'affare si chiude non c'è storia per 3-4 anni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sarebbe bello, sarei felicissimo per il calcio italiano. Lui e Messi sono i due top, se la Juve riesce a prenderlo darebbe una grande spinta all'intero movimento e tutti tornerebbero a guardarlo. Sarebbe come fare bingo". Parole e pensieri di Christian Vieri, intervistato da Sportmediaset. "Può giocare ancora 4-5 anni ad alti livelli - prosegue Bobo -, si allena tre volte al giorno. Sia fisicamente che mentalmente è di un'altra categoria, sarebbe un gran colpo da parte della Juventus. Se arriva non c'è più partita per 3-4 anni".