In attesa di saperne di più per quanto riguarda la possibilità di una squalifica in Champions League, Cristiano Ronaldo torna a Madrid per affari "collaterali". Il portoghese della Juventus, infatti, è nella capitale spagnola assieme alla compagna Georgina Rodriguez: i due inaugureranno oggi una clinica per trapianti di capelli.