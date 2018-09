Juve, Cristiano Ronaldo: "Si torna alla realtà"

Molti nazionali già tornati al lavoro

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 11 SET - Si allarga il gruppo di calciatori della Juventus a disposizione di Massimiliano Allegri. Oggi sono rientrati i primi nazionali, Bentancur, che si è allenato con i compagni, oltre a Perin, Bonucci e Chiellini, che hanno sostenuto una seduta di scarico. Cristiano Ronaldo, nei giorni scorsi in vacanza in Costa Azzurra, ha documentato il suo ritorno sul campo su Instagram: "Come dicono i miei partners, torna alla realtà. Lavoro fatto", aggiunge con un faccino sorridente. Domenica i bianconeri affronteranno in casa il Sassuolo, tre giorni dopo il debutto stagionale in Champions a Valencia.