Juve, Cuadrado in gruppo. Personalizzato per Bernardeschi e A.Sandro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antivigilia di campionato, oggi a Vinovo, per la Juventus. Il gruppo, ritrovatosi al mattino, ha lavorato intensamente con attenzione alla tattica, per preparare nel migliore nei modi la sfida di sabato sera contro il Milan. Oltre a Chiellini, aggregatosi ieri al gruppo, oggi si è allenato con la squadra anche Juan Cuadrado. Lavoro personalizzato, invece, per Bernardeschi e Alex Sandro. Domani, sarà giornata di rifinitura, nel pomeriggio al JTC e come sempre, Mister Allegri introdurrà i temi di Juventus-Milan in conferenza stampa. L'appuntamento è fissato per le 12, al Media Center di Vinovo.