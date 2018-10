Juve, D.Costa corre veloce verso il rientro. Ieri era già alla Continassa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Douglas Costa corre veloce verso il ritorno in campo. Smaltite le quattro giornate di squalifica, l'attaccante brasiliano vuole fin da subito tornare a disposizione di Allegri e smaltire l'infortunio alla caviglia destra che l'ha tenuto fuori anche in Champions. Per questo motivo l'ex Bayern Monaco era alla Continassa già ieri, nonostante i giorni di riposo concessi da mister Allegri.