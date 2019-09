© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al minuto 19 il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è stato costretto ad effettuare il primo cambio, mandando in campo Juan Cuadrado per l'infortunato Danilo. Per il brasiliano, racconta DAZN, si tratta di un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra la cui entità sarà chiaramente meglio valutata nella giornata di domani.