Juve, De Ligt punta il Milan: Sarri spera nel recupero del centrale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mathijs De Ligt con vista sul Milan. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il difensore olandese, assente ieri a Mosca per una distorsione alla caviglia, potrebbe tornare in campionato. La Juventus spera infatti di poterlo inserire tra i convocati per la gara contro i rossoneri, in programma domenica alle 20.45.

Ci sarà Cuadrado. Il terzino colombiano torna infatti dalla squalifica e dovrebbe occupare il suo posto abituale sulla fascia destra, con Alex Sandro a sinistra e Bonucci al centro. Sulla trequarti, viaggia verso la conferma Aaron Ramsey.