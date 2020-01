© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento mattutino per la Juventus in vista della sfida contro la Fiorentina in programma per domenica alle 12.30 all'Allianz Stadium. Dopo la fase di attivazione, il gruppo ha affrontato prima esercitazioni dedicate alla forza, per poi disputare partite in spazi stretti, e ancora lavorare per reparti. Per Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo continua il programma personalizzato, come è accaduto ieri; invece, Mattia De Sciglio ha svolto l’intero allenamento in gruppo.