La sconfitta di Napoli obbliga la Juventus a riflettere su se stessa e sul suo momento. Al centro delle attenzioni, in particolare, la fase difensiva che con i due gol del San Paolo ha già fatto registrare 21 reti subite in altrettante partite. Un rendimento che, stando alle statistiche riportate dal Corriere dello Sport, pone la Juventus di Maurizio Sarri lontana parente di quelle degli anni passati. Era, infatti, dalla stagione 2010/2011 che i bianconeri non incassavano così tanti gol dopo 21 giornate. All'epoca furono 25 le reti subite (47 in totale a fine campionato). Da quella stagione fino ad oggi la parta della Vecchia Signora si è chiusa, con l'apice toccato nel 2014/2015 la prima della gestione Allegri con appena 9 reti incassate nel medesimo numero di giornate.