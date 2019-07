Juve, domani la ripresa: in programma le visite di Cuadrado e Bentancur

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo tre giorni di pausa, concessi da mister Sarri al gruppo, rientrato sabato dalla tournèe in Asia, la Juve riprende domani a lavorare alla Continassa. In programma per i bianconeri una doppia seduta, al mattino e al pomeriggio, per continuare la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti (10 agosto contro l’Atletico Madrid a Stoccolma e 14 agosto per la tradizionale amichevole “in famiglia” a Villar Perosa) e soprattutto in vista del campionato, il cui calendario sarà svelato nel tardo pomeriggio di oggi. Domani - riporta il sito ufficiale del club - sarà anche il giorno del rientro di Bentancur e Cuadrado, reduci dalla Copa America. Per loro visite in programma in mattinata al J|Medical