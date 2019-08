© foto di Federico De Luca

Domenica di riposo per la Juventus. I bianconeri, reduci dal successo nell’ultima uscita di precampionato, al Nereo Rocco con la Triestina, riprenderanno gli allenamenti lunedì. Come riporta il sito ufficiale del club piemontese, domani è infatti in programma una seduta pomeridiana, che darà il via all’ultima settimana di preparazione verso l’esordio in campionato, sabato alle 18:00 al Tardini di Parma.