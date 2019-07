Juve, doppia seduta alla Continassa. Khedira e Douglas Costa in gruppo

Fonte: juventus.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chiusa l’avventura in Asia durante lo Juventus Summer Tour 2019: powered by Jeep, i bianconeri hanno ripreso il lavoro di preparazione tra le mura di casa del JTC Continassa. Doppia seduta con attivazione e lavoro per reparti al mattino, e lavoro atletico e partitella al pomeriggio. Al gruppo si sono uniti Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur, dopo aver svolto le consuete visite mediche di rientro al J|Medical. Il rientro dei due sudamericani non è l’unica buona notizia di giornata, perché sono tornati ad allenarsi con la squadra anche Sami Khedira e Douglas Costa.