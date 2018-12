© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella di mercoledì contro l'Atalanta potrebbe essere la prima partita stagionale, in Serie A, della Juventus senza Cristiano Ronaldo. Dopo 17 gare da titolare Massimiliano Allegri sembra infatti essere orientato a non mandare in campo dal 1' il portoghese, con Douglas Costa che si sta scaldando per avere una maglia dall'inizio, viste anche le assenze di Cuadrado e Bernardeschi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.