Dopo il 2-2 arrivato contro il Sassuolo, il giocatore della Juventus Douglas Costa su Instagram ha ammesso la difficoltà di non poter aiutare i suoi compagni per infortunio: "Dover star fuori è sempre difficile, ma ci sono 90 minuti in cui è una tortura. Quando non si vince l’unico pensiero è la prossima partita e ricominciare a farlo".