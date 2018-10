Juve, Douglas Costa torna in campo ed è subito boom social

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Douglas Costa torna in campo ed è subito boom sui social. In giornata il brasiliano, fermo per squalifica e anche per problemi fisici, è tornato ad allenarsi con la Juve. Ha postato un'immagine via Instagram e il responso tra i tifosi bianconeri è stato subito positivo. Tanti messaggi di supporto dai follower juventini per lui.