Juve, Douglas ha rispettato il regolamento interno per volare a Parigi

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, la Juventus non ha preso bene il blitz di Douglas Costa a Parigi, per il party di compleanno di Neymar, dove tra l'altro erano presente anche Gigi Buffon, Dani Alves e Kylian Mbappé. In maglia bianca con scritta rossa, 'Vita'. Tecnicamente ha rispettato il regolamento interno della Juve, che permette a tutti i tesserati di gestire in totale libertà il proprio tempo libero. Quelli di domenica e lunedì, infatti, erano due giorni di libertà concessi da Max Allegri a tutta la squadra, anche a Douglas Costa dunque, nonostante l’infortunio muscolare rimediato sabato sera contro il Parma. Ma la trasferta in terra transalpina dopo l’incidente automobilistico che lo ha visto protagonista (fortunatamente senza conseguenze) sulla A4 tra Santhià e Livorno Ferraris - si legge sul quotidiano -, non è di certo stato gradito dalla dirigenza della Juve, che glielo ha fatto capire senza troppi giri di parole nelle ore in cui anche Paulo Dybala è stato 'gridato' per essere rientrato negli spogliatoi prima della fine della partita con il Parma. Tra l'altro Douglas è alle prese con un problema muscolare rimediato sabato e salterà sicuramente la sfida col Sassuolo.