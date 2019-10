Juve, Douglas scalda i motori: con la Lokomotiv potrebbe partire dal 1'

© foto di Insidefoto/Image Sport

La sosta è servita eccome alla Juventus, soprattutto per ritrovare Douglas Costa, fermo da più di un mese, ovvero dalla trasferta di Firenze, prima gara dopo l'ultimo stop del campionato per gli impegni delle Nazionali. Con l'infortunio muscolare che ha colpito il brasiliano, Maurizio Sarri ha cambiato il suo modulo, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e non perdendo neanche una partita su sette, tra campionato e Champions League, ma adesso non vede l'ora di tornare a utilizzare la sua freccia. Magari non da subito, visto che non intende rischiarlo nella sfida di domani contro il Bologna, ma in Europa sì. Secondo il Corriere dello Sport Douglas potrebbe anche partire dal 1' nella sfida di martedì a Torino contro la Lokomotiv Mosca.