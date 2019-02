© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala ha approfittato dei giorni di riposo concessi da Allegri per volare a Siviglia con la sua Oriana. La Joya, riporta Sky Sport, ha scelto la capitale dell'Andalusia per ritrovare un vecchio amico: Franco Vazquez. El Mudo, con cui Dybala a giocato a Palermo, ha da poco compiuto 30 anni e non avendo potuto festeggiare il compleanno insieme i due si sono ritrovati alla prima occasione utile.