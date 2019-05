Juve, Dybala al lavoro da lunedì. C'è una Copa America da conquistare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro e presente si intrecciano, come spesso accade, nella prossima gara di campionato di Paulo Dybala: il numero 10 bianconero alla ripresa sarà nuovamente in gruppo, con l’appuntamento di domenica sera ben focalizzato nel mirino. Il talento di Laguna Larga è tornato a Torino lunedì, smanioso di strappare al ct Scaloni una convocazione per la Coppa America 2019 in Brasile.