Juve, Dybala c'è: pronto per essere titolare in Champions

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie per Massimiliano Allegri. Paulo Dybala ha infatti completamente smaltito il guaio al ginocchio patito in Nazionale e dopo essersi allenato in gruppo ieri sarà a disposizione del tecnico per il match di domani contro il Genoa. Quasi impossibile che l'allenatore dei bianconeri lo mandi in campo ma per la sfida di martedì a Manchester contro lo United si giocherà una maglia da titolare. A riportarlo è Tuttosport.