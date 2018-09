Juve, Dybala rischia la terza panchina di fila in bianconero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Juventus, Paulo Dybala rischia la terza panchina di fila. L'attaccante argentino, impegnato la scorsa notte con la sua selezione contro la Colombia (in campo solo dal 54'), potrebbe restare a guardare - almeno inizialmente - nella sfida del weekend contro il Sassuolo. Max Allegri, infatti, riavrà l’organico al completo soltanto domani quando rientreranno anche i nazionali sudamericani. Il tutto a sole 72 ore dal match di campionato. Proprio per questo l'ex Palermo rischia di accomodarsi in panca, come scrive il Corriere di Torino.