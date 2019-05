© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sebbene la ripresa degli allenamenti sia fissata solo per mercoledì, Paulo Dybala ha tanta voglia di un finale di stagione da protagonista: l'argentino, attraverso una storia su Instagam ha reso noto di di aver ripreso gli allenamenti in queste ore, dopo aver passato il weekend a Londra insieme alla fidanzata Oriana Sabatini.

Roma, Atalanta e Sampdoria nel mirino - Fuori da Coppa Italia e Champions League, alla Juventus non rimangono che le tre gare finali di un campionato domninato in lungo e in largo ma ancora da concludere. Nel prossimo turno si va all'Olimpico di Roma per la sfida ai giallorossi, poi il turno casalingo contro l'Atalanta e quello conclusivo, al Ferraris, al cospetto della Sampdoria.