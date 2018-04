Juve e Roma ko, Marchegiani: "Qualità più importante della tattica"

© foto di Luigi Gasia

Luca Marchegiani, ex portiere ed opinionista, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la prestazione della Roma contro il Barcellona in Champions: “Di Francesco si è giocato bene la partita. Ci sono stati errori individuali che hanno cambiato il corso della gara. Confronto italiane e spagnole? Dalle sfide di Juve e Roma si evince che la qualità e la tecnica individuale sono più importanti della tattica. In Spagna si gioca molto più tecnicamente e la differenza si è vista”.