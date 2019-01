Juve e Roma, la Rai comunica gare Champions trasmesse in chiaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Rai ha comunicato le quattro gare, valide per i quarti di finale di Champions League, che saranno trasmesse anche in chiaro sul primo canale nazionale. Si tratta dell'andata tra Atletico Madrid e Juventus (in programma il 20 febbraio alle ore 21) e del match di ritorno tra Porto e Roma (in programma il 6 marzo alle ore 21), alle quali si aggiungono Ajax-Real Madrid (13 febbraio, ore 21) e Bayern Monaco-Liverpool (13 marzo, ore 21).