© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il traguardo dei 150 palloni toccati è sempre più vicino, per Miralem Pjanic. L'obiettivo, fissato da Sarri in estate, è stato sfiorato nella vittoria di ieri della Juventus contro il Cagliari. Come evidenzia Tuttosport, il bosniaco ha infatti concluso la partita con 142 tocchi. A impressionare, data la grande mole di passaggi, la percentuale di quelli giusti: ben il 93%, 117 in totale.