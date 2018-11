Juve, Emre Can migliora. Può tornare in campo il 15 dicembre nel derby

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulle condizioni di Emre Can. Il centrocampista tedesco resterà ancora qualche giorno a Francoforte dove è stato operato per la rimozione di due noduli tiroidei, ma presto tornerà alla Continassa per iniziare la riabilitazione. Secondo il quotidiano la data buona per rivedere il suo nome nell'elenco dei convocati potrebbe essere il 15 dicembre, giorno del derby contro il Torino.