Juve eSports, Ettorito vince il primo derby d'Italia virtuale: è già sfida in eSerieA

Il messaggio è chiaro: la Juventus punta a vincere anche negli eSports. Con Ettore Giannuzzi, in arte Ettorito, il club bianconero si è garantito un vero top player nella propria scuderia. E lui non ha perso tempo a presentarsi agli avversari della prossima eSerie A, mostrando precisione e talento applicato all’interpretazione del gioco, Football PES2020, già dal torneo amichevole di avvicinamento “Waiting for eSerie A TIM | Everybody Plays Home”, organizzato dalla Lega Serie A.

Ettorito è rimasto imbattuto (tenendo la porta inviolata nei match di girone contro Sassuolo, Fiorentina e Inter) per tutta la durata del torneo, ha battuto in semifinale la Fiorentina e in finale l’Inter, in uno dei primi derby d’Italia virtuali giocato da players tesserati. E anche qui – c’è da pensare – l’eterna sfida con i nerazzurri sarà riprodotta integralmente.