Juve eSports, questo pomeriggio Miralem Pjanic al controllo dei comandi

Questo pomeriggio alle 18 sarà Miralem Pjanic a prendere il comando della consolle e scendere in campo virtualmente per rappresentare i colori bianconeri a Football PES2020. Il centrocampista bosniaco si dice pronto per la sfida, a fare il tifo per lui ci sarà anche il collega di club – e titolare nel team eSports – Ettore Giannuzzi, in arte Ettorito. “Forza Miralem” ha commentato sui social il player campione del mondo. “Stay Home With PES” è un torneo amichevole organizzato per offrire un po’ di spettacolo virtuale ai tanti costretti in casa per l’emergenza Coronavirus.