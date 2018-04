Juve, fastidio al tendine d'achille per Sturaro: da valutare per il Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si ferma Stefano Sturaro in casa Juventus. Come si legge sul sito ufficiale del club bianconero il centrocampista "lamenta una fastidiosa tendinite al tendine d’Achille della gamba sinistra, meritevole di ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni in funzione del decorso clinico".