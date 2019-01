Juve, fisioterapia per Douglas Costa, Pjanic e Bentancur

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus è rientrata all’alba a Torino, dopo aver sollevato al cielo di Gedda la ottava Supercoppa Italiana. Per questo motivo i calciatori godono oggi di un giorno di riposo; hanno svolto lavoro di fisioterapia Douglas Costa che ieri è uscito dal campo anzitempo per crampo ai polpacci, Pjanic (contusione al polpaccio sinistro) e Bentancur (contusione alla coscia sinistra). I giocatori verranno rivalutati domani, giornata in cui tornerà al lavoro nel primo pomeriggio tutta la squadra: all’orizzonte, il Monday Night Game di lunedì, contro il Chievo Verona, primo match casalingo del 2019: fischio d’inizio alle 20.30 all’Allianz Stadium.